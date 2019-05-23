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Увольнение Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента возможно после решения Конституционного суда о соответствии закона о люстрации Основному закону.

Об этом замглавы АП Руслан Рябошапка сказал в эфире 112 канала.

«Проблема этого закона в том, что он является некачественным, так как он противоречит Конституции. Одна норма говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию Президента к органам государственной власти и это означает, что закон не соответствует Конституции. Это означает, что нет принципа верховенства права. Президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека. Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана, как человека, который должен проходить этапы по очищению власти», - сказал он.

Чиновник напомнил, что Венецианская комиссия в свое время выделила ряд положений этого закона, которые не соответствуют европейским стандартам по защите прав человека.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой  предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. 
ForUm

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