Каждый четвертый подросток не может думать ни о чем другом, кроме момента, когда снова сможет пользоваться социальными сетями.

Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ «Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи в Украине», сообщает Укринформ.

«По данным исследования, почти каждый четвертый подросток в возрасте 10-17 лет сообщил, что за последний год понимал, что не мог думать ни о чем, кроме момента, когда будет возможность снова пользоваться социальными сетями. Больше всего таких - среди 10-летних мальчиков (35,2%) и студентов УПТО (учреждений профтехобразования) - 28,5%», - говорится в отчете.

Отмечается, что 17,6% респондентов чувствовали себя неудовлетворенными, потому что хотели больше времени проводить в социальных сетях. Таких среди 10-летних мальчиков 25,6% и 18,9% - среди учащихся УПТО.

Плохо себя чувствовали из-за невозможности пользоваться социальными сетями 15,1% опрошенной учащейся молодежи.

Результаты исследования показали, что 18,2% подростков регулярно пренебрегали занятием спортом или хобби для пребывания в социальных сетях. Наибольший процент таких среди 16-летних девушек - 26%.

Также каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в социальных сетях - 11,7% мальчиков и 9,5% девочек. 13,5% подростков из-за использования социальных сетей имеют конфликт с членами семьи.

В то же время об использовании соцсетей в целях избавиться от негативных ощущений заявили 32,8% юношей и 39,9% девушек.

Всего в среднем современные украинские подростки проводят с электронными устройствами до 3 часов в день - общаются в соцсетях, выполняют домашнюю работу или ищут информацию в интернете. 14,3% заявили, что это время составляет 7 и более часов день.

Исследование «Социальная обусловленность и показатели здоровья подростков и молодежи в Украине» было проведено в рамках международного исследовательского проекта «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи» (HBSC) при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Всего в Украине проведено пять волн опроса: в 2002 году опрошены 5267 человек, в 2006 году опрошены 6535 человек, в 2010 году опрошены 10343 человека, в 2014 году опрошены 11390 человек, в 2018 году - 13337 человек в 287 учебных учреждениях, расположенных в 396 населенных пунктах (173 городах и 196 селах) во всех регионах Украины. Опрос проводился среди учащихся школ с 5 по 11 класс, а также учреждениях профессионально-технического образования после 9 класса, и учреждениях профессионального предвысшего образования после 9 класса.