Сегодня, 22 мая, в 00:25 на автодороге вблизи села Ивашиновка Пятихатского района Днепропетровской области автомобиль Kia Magentis съехал с трассы в кювет, врезался в дерево и загорелся, в результате чего погиб сотрудник полиции, сообщает отдел коммуникации областного главка.

В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Кришин и местный житель. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня. Как установлено, в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.