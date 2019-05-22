также в разделеПроисшествия
Под Киевом мужчина из-за невыплаченной зарплаты угнал грузовик 4
В Николаеве на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку 9
С начала мая в Украине утонули уже 50 человек 7
На Харьковщине коммунальщики отравились газами в канализации, есть жертвы 20
Под Полтавой загорелась городская свалка 14
На Донбассе 8 военных отклонились от маршрута и попали в плен 106
Во Львове лоб в лоб столкнулись две маршрутки, пострадали 5 пассажиров 22
За сутки на Донбассе ранены 3 военных 25
ЮНИСЕФ: Число атак на школы на Донбассе возросло в четыре раза 31
В дом ривненского бизнесмена бросили гранату 18
На Буковине пронесся смерч 44
На Закарпатье из-за взрыва неизвестного устройства погиб военный 31
Боевики подстрелили мужчину, пытавшегося сбежать с оккупированных территорий 56
На Полтавщине банкир инсценировал разбойное нападение на себя 55
На Волыни легковушка врезалась в дом, есть пострадавшие 19
В Житомире сгорела АЗС, есть пострадавшие 59
В центре Харькова подожгли волонтерскую палатку 80
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 26

Сегодня, 22 мая, в 00:25 на автодороге вблизи села Ивашиновка Пятихатского района Днепропетровской области автомобиль Kia Magentis съехал с трассы в кювет, врезался в дерево и загорелся, в результате чего погиб сотрудник полиции, сообщает отдел коммуникации областного главка.

В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Кришин и местный житель. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня. Как установлено, в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5467 грн.
17
Теги