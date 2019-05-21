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Советник Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время, и «наиболее допустимой» датой внеочередных парламентских выборов является 21 июля.

Об этом Богдан заявил журналистам после завершения консультаций Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций и групп о роспуске ВР, сообщает УНИАН.

«Что касается самого указа (о роспуске ВР. – Ред.) - он будет подписан в ближайшее время, и мы ожидаем его обнародования в ближайшие дни», - сказал Богдан.

«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая в Администрации Президента Украины прошли консультации Президента с руководством ВР и лидерами парламентских фракций и групп.

После консультаций лидер фракции РПЛ в парламенте Олег Ляшко заявил, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.

 
ForUm

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