Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она написала в Facebook.

«Выиграла – с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и неконституционно (но кто же на такие «мелочи» обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)», - отметила Геращенко, говоря о своих впечатлениях об инаугурации.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Президент проведет консультации с депутатами 21 мая.