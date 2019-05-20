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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она написала в Facebook.

«Выиграла – с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и неконституционно (но кто же на такие «мелочи» обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)», - отметила Геращенко, говоря о своих впечатлениях об инаугурации.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Президент проведет консультации с депутатами 21 мая.
ForUm

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