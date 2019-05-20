В СИЗО «Лефортово» адвокатам ограничили доступ к военнопленным украинским морякам. Об этом в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

«Администрацией СИЗО «Лефортово» допущена ситуация при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции», – написал он.

Полозов также опубликовал пост адвоката Анастасии Георгиевской, в котором она сообщила, что не смогла в пятницу, 17 мая, попасть к военнопленному Владимиру Терещенко, поскольку в этот день в СИЗО пропускали только следователей. «С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО «Лефортово» и следствие не видят здесь нарушение, странно, да?), телефонные звонки ему запрещены, свидание тоже – я считаю, что уже три недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado», – отметила она.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.