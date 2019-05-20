также в разделеПолитика
Трамп передал Зеленскому послание 10
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску ВР 19
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 20
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 48
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 104
Зеленский принял командование Вооруженными силами 27
Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией 69
Сегодня Зеленский проведет консультации с фракциями о роспуске ВР 77
Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского 143
Супрун не собирается уходить в отставку 66
Парубий об инаугурации: Было весело 124
Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты 19
Зеленский готов потерять должность ради мира на Донбассе 95
Полторак подал в отставку 40
Зеленский предложил членам Кабмина подать в отставку 101
Зеленский объявил о роспуске Рады 134
Зеленский принес присягу Президента 96
Инаугурация Зеленского (онлайн-трансляция) 450

Основную часть своего обращения к украинцам Зеленский произнес на украинском языке. Однако, говоря об освобождении украинских военнопленных, он перешел на русский, сообщает УНИАН.

«Історія несправедлива, це правда. І не ми почали цю війну. Не ми почали. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу. Але. И я уверен, что первым шагом. Для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», - заявил Зеленский.

Также, говоря о возвращении украинских территорий, он заявил, что мы потеряли не только территории, мы потеряли людей. «И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вони наші. Вони українці», - заявил Зеленский.

После этого в Раде поднялся шум, и был слышен выкрик Олега Ляшко о том, что они понимают украинский язык. Н

а что Зеленский ответил «Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2630 грн.
242
Теги