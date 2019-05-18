Политическая партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом лидер этой политической силы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Прямой», пишет Укринформ.

«Партия УДАР будет однозначно принимать участие в выборах в Верховную Раду», - сказал Кличко.

В то же время он вспомнил о брате Владимире: «Что касается Владимира, то ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он патриот и делает всё для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной», - сказал он.

При этом мэр Киева не дал прямого ответа относительно участия брата в политических процессах: «Думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать», - добавил мэр Киева.

Как пишут некоторые СМИ, бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом, киевским мэром Виталием Кличко.

Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук подал в отставку.