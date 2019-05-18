также в разделеВыборы
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах 107
«Голос Украины» опубликовал результаты выборов президента 279
Объявлены результаты выборов президента Украины 202
ЦИК сообщила, когда объявит результаты выборов 89
ЦИК подвела итоги выборов за рубежом 41
ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов 42
В ЦИК отвергли обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов 205
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов 52
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 197 ОИК 34
В КСУ заверили, что не собираются срывать инаугурацию Зеленского 135
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 152 округов 46
Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой 26
Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во время второго тура 23
ОБСЕ не увидела прямого вмешательства России в день выборов 30
ЦИК обработала 100% протоколов 57
Орбан написал письмо Зеленскому 152
ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов 28
Гройсман поздравил Зеленского с победой 70
Политическая партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом лидер этой политической силы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Прямой», пишет Укринформ.

«Партия УДАР будет однозначно принимать участие в выборах в Верховную Раду», - сказал Кличко.

В то же время он вспомнил о брате Владимире: «Что касается Владимира, то ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он патриот и делает всё для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной», - сказал он.

При этом мэр Киева не дал прямого ответа относительно участия брата в политических процессах: «Думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать», - добавил мэр Киева.

Как пишут некоторые СМИ, бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом, киевским мэром Виталием Кличко.

Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук подал в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7503 грн.
5
Теги