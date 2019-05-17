Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук подал в отставку.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в АП.

«В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку», - сказал источник.

По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

В АП Порошенко Ковальчук отвечал за взаимодействие с Кабинетом Министров и регионами.

Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах. До этого был одним и руководителей партии «УДАР Виталия Кличко» и руководил кампанией партии на выборах в Верховную Раду в 2012.

Напомним, 16 мая заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил о своей отставке. В тот же день Глава государства уволил его с этой должности.