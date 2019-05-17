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Экс-владелец компании «Энергомережа» и бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии.

Об этом заявил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает Радио Свобода.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ его задержали в международном аэропорту «Борисполь».

17 апреля Соломенский районный суд избрал мерой пресечениядля Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен. После его внесения он вышел на свободу.

Крючкову вернули заграничный паспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Прокуроры САП позволили ему выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его сына.
ForUm

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