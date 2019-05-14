Экс-владельцу компании «Энергомережа» Дмитрию Крючкову вернули заграничный паспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Об этом Крючков сообщил в интервью «Экономической правде».

Крючков уверяет, что экстрадиции, как такой, не было.

«Я подал заявление на возврат самостоятельно 8 марта. Есть процедура. Я под присягой подтвердил свое добровольное решение, а сторона защиты отказалась от существующего правового статуса», - сказал Крючков.

По словам фигуранта расследования о коррупции в сфере энергетики, у него также есть паспорт политического беженца.

«Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами — я без виз пересекаю границу. Он имеет статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958 года. Во всем мире таких паспортов примерно 1 200 штук», - заявил Крючков.

«Возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии я отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт. Это было требование немецкой стороны», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ его задержали в международном аэропорту «Борисполь».

17 апреля Соломенский районный суд избрал мерой пресечениядля Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен. После его внесения он вышел на свободу.