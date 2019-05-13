Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование по факту растраты должностными лицами государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» государственных средств в сумме 198 миллионов гривен, которые были уплачены на счета фиктивных предприятий.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос проекта «Марлин» о ходе расследования по «Спецтехноэкспорту», сообщает «Экономическая правда».

В октябре 2017 следователи Государственной фискальной службы начали выяснять, как служащие ГП «Спецтехноэкспорт» из концерна «Укроборонпром» в конце 2016 года, злоупотребляя служебным положением, перечислили ООО «Картер групп» 198 миллионов гривень.

Данные средства были уплачены по договору поставки военных товаров за границу.

Позже ООО «Картер групп» изменило название на ООО «Пром Инфо».

В 2018 году дело начало расследовать СБУ. А теперь ГБР.

Расследование проводится по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, ООО «Картер групп» была создана с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики.

В качестве доказательства приводятся свидетельства якобы владельцев и работников частного предприятия, которые отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности «Картер групп».

Зато представитель ГП «Спецтехноэкспорт» настаивает, что над реализацией упомянутого договора осуществляла надзор Госслужба экспортного контроля, и те 198 миллионов гривень были уплачены заказчиком из Индии, поэтому «растрата государственных средств в данном случае невозможна».

В «Спецтехноэкспорте» заявили, что в ноябре 2017 подали в СБУ встречную жалобу на ГФС, из-за чего было нарушено уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В начале этого года НАБУ получило разрешение на изъятие секретных контрактов, заключенных «Спецтехноэкспортом» в течение 2009-2018 годов с правительством Индии. В частности, речь идет и о документах, в которых фигурирует ООО «Картер Групп».

Еще в ноябре 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «Спецтехноэкспорт» «вымыло 200 миллионов оборонного бюджета».

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен. Также были аизбраны меры пресечения остальным подозреваемым. Позже Бельбас вышел под залог.

Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество задержанных действующего и 4 бывших должностных лиц «Спецтехноэкспорта», которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.