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Европейский Союз продлил на два года мандат своей Консультативной миссии в Украине (EUAM Ukraine) и увеличил ее бюджет на 25%.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Совета ЕС.

Согласно решению Совета, мандат миссии продлен до 31 марта 2021 года, а ее бюджет увеличен на 25%, до 54 млн евро на следующие два года. Как отмечается, этот шаг отражает «активизацию деятельности миссии, в том числе за счет создания второго мобильного подразделения, которое будет развернуто на востоке и юго-востоке Украины».

Как напомнили в Совете ЕС, общая цель EUAM Ukraine - поддержать Украину в развитии устойчивых, подотчетных и эффективных служб безопасности, которые укрепляют верховенство права.

«Этот процесс в конечном счете призван восстановить доверие украинского народа к своим гражданским службам безопасности», - говорится в сообщении.

Миссия ЕС поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в тесном сотрудничестве с полицией, другими правоохранительными органами и прокуратурой.

Консультативная миссия ЕС предоставляет стратегические рекомендации украинской власти и поддерживает их с помощью оперативной деятельности, включая обучение.

Офисы миссии расположены в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Миссия была создана 22 июля 2014 года и начала работу 1 декабря 2014 года. Ее персонал составляет более 300 человек.
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