Сегодня в мире наблюдается общая тенденция усиления законодательства в области авторского права. Волна затронула и YouTube, поскольку тут аккумулированы потенциально опасные в этом аспекте пласты контента. Именно поэтому ютуб ужесточил свою политику по отношению к использованию в роликах чужого контента: отрезков видео, музыки, голоса и даже фото.

За систематические нарушения авторских прав канал могут не просто отключать от монетизации, а полностью блокировать, что неизбежно приводит к потере базы данных и подписчиков и полному краху бизнеса. Чтобы не допустить этого, необходимо знать все тонкости современного авторского права и придерживаться принципов добросовестного использования чужого контента. В написании этой статьи нам помогла медиакомпания AIR, опытные практики которой знают, как создать интересный контент и не попасть в бан.

Мифы об авторском праве

В Сети курсирует много домыслов, как обойти закон об авторском праве, чтобы использовать в своих роликах чужой контент. Вот несколько популярных мифов:

указание автора контента позволяет использовать его материалы;

для некоммерческого использования можно брать даже чужой контент;

купленную на CD или в онлайн-магазинах музыку можно добавлять в ролики в YouTube;

перезаписанные авторские материалы на камеру телефона или диктофон считаются новым контентом.

Все приведенные выше примеры ярко демонстрируют тот факт, что многие пользователи ошибочно понимают действие закона об авторском праве, который гласит: без разрешения правообладателя публикация его материалов в любом виде строго запрещена. Тем не менее, есть несколько вариантов, когда контент можно использовать без каких-либо последствий.

Что такое добросовестный контент

Политикой YouTube предусматривается вариант добросовестного использования чужого авторского контента без специального разрешения правообладателя. Добросовестным считается контент, когда взятая из источника выдержка полностью изменяет смысл в новом видео. Если обобщить, к добросовестным относятся:

материалы, созданные в образовательных целях;

иллюстрация общепризнанных фактов с помощью авторских видео;

использование небольших фрагментов, не передающих суть исходного произведения.

«YouTube ответственно относится к правилу добросовестного использования и отстаивает интересы авторов, не нарушающих эту политику. Даже если правообладатель подает жалобу на такое видео, администрация может ее отклонить. Действует даже специальная программа защиты принципов добросовестного использования. Если правообладатель подаст в суд на ролик, который находится под защитой программы, YouTube компенсирует судебные издержки размером до 1 млн. долларов», - объяснили в Академии Эйр.

Content ID и как это работает

Чтобы до конца понимать, как работает авторское право на ютубе, необходимо иметь представление об инструментах, которые помогают управлять авторскими видео на платформе. Эта система носит название Content ID и работает следующим образом:

на канале правообладателя создаются цифровые отпечатки контента;

все новые видео сравниваются с базой цифровых отпечатков;

если обнаружены совпадения, подается заявка на авторское право по ролику.

Все найденные совпадения фиксируются и по ним принимается решение: заблокировать, монетизировать или отслеживать видео. Система Content ID позволяет получать доход даже с видео, размещенных на сторонних каналах. В большинстве случаев правообладатели поступают именно так, оставляя видео размещенными, но запуская их монетизацию. Это самый справедливый вариант оплаты авторства, который пропагандируется и отстаивается на YouTube.

Авторское право – сложная процедура, которая способна в равной степени создать проблемы на канале и получить максимальный доход со всего своего контента. В любой спорной ситуации специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной юридической помощью, позволяющей минимизировать любые риски. Удачной работы!