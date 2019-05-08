Пограничники сегодня ночью в пункте пропуска «Жуляны» не пропустили в Украину россиянина 1980 года, который не смог указать цели своей поездки в страну.

В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба ведомства.

«По требованию пограничников успокоиться и отойти на два шага назад мужчина, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд. Лицо предупредили о применении спецсредств и задержали. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10», - говорится в сообщении.

Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен в Россию.