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Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй в понедельник по случаю празднования Дня святого Георгия совершил в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси очередное, уже 58-е по счету, массовое крещение детей.

Фото: pravmir.ru

Как рассказал журналистам протоиерей Шалва Кекелия, до сегодняшнего дня крестниками Патриарха всего был 37 901 ребенок, а в ходе 58-го массового крещения предстоятель Грузинской православной церкви стал крестным еще 777 детей, передает «Интерфакс».

«Мы стараемся, чтобы это крещение обычно совпало бы с каким-нибудь праздником. Сегодня крещение было по случаю Дня святого Георгия», - сказал он.

Первое массовое крещение детей Илия Второй совершил 19 января 2008 года. С согласия родителей Патриарх становится крестным третьего и последующих детей, родившихся в венчанном браке. Целью инициативы Илии Второго является улучшение демографической ситуации в Грузии.
ForUm

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