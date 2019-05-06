Форум «Приход как община: вызовы и призвание» состоится 15–16 мая в Киеве.
Его цели — объединение активных священников и мирян, реализующих проекты с целью служения Богу и людям, обретение новых идей и способов формирования и развития общин. Организатор — Отдел внешних церковных связей УПЦ, сообщает «Фома в Украине»..
К участию приглашены докладчики из разных концов Украины и из-за рубежа, они поделятся опытом успешных общин. Модерировать форум будет наблюдательный совет, в который войдут более 15 экспертов из разных сфер.
«Церковь Христова была основана и всегда выражала себя как община. ... На протяжении последнего времени наша Украинская Православная Церковь столкнулась с новыми вызовами, которые ... актуализировали необходимость формирования и развития духа общинности в рамках существующих церковных приходов. О том, как формировать дух общинности, как создать атмосферу духовного единства на приходе, как объединять людей в общем служении Богу и ближнему, будем говорить на нашем Форуме», — пишут организаторы.
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