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Форум «Приход как община: вызовы и призвание» состоится 15–16 мая в Киеве. 

Его цели — объединение активных священников и мирян, реализующих проекты с целью служения Богу и людям, обретение новых идей и способов формирования и развития общин. Организатор — Отдел внешних церковных связей УПЦ, сообщает «Фома в Украине»..
 
К участию приглашены докладчики из разных концов Украины и из-за рубежа, они поделятся опытом успешных общин. Модерировать форум будет наблюдательный совет, в который войдут более 15 экспертов из разных сфер.
 
«Церковь Христова была основана и всегда выражала себя как община. ... На протяжении последнего времени наша Украинская Православная Церковь столкнулась с новыми вызовами, которые ... актуализировали необходимость формирования и развития духа общинности в рамках существующих церковных приходов. О том, как формировать дух общинности, как создать атмосферу духовного единства на приходе, как объединять людей в общем служении Богу и ближнему, будем говорить на нашем Форуме», — пишут организаторы.
ForUm

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