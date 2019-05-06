Власти Шри-Ланки с 21 апреля выслали более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. Об этом заявил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена, сообщает DW.

Министр заявил, что священнослужители были оштрафованы и выдворены из страны, поскольку у них были просрочены визы.



«Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников», - рассказал Абеивардена.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировалначиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Количество погибших в результате серии взрывов составило 359 человек.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.