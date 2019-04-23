Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 300 человек, сообщает BBC.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в соцсетях принадлежащего ИГ информационного ресурса Amaq, целью джихадистов были христиане и граждане стран, входящих в коалицию по борьбе с группировкой.

Исламисты из ИГ регулярно выступают с подобными заявлениями. На этот раз никаких доказательств причастности к атакам на Шри-Ланке представители группировки не предоставили.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

В результате взрывов погибли 290 человек.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

По последним данным, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погиб 321 человек, более 500 человек получили ранения. Как сообщает ЮНИСЕФ, среди погибших - как минимум 45 детей.