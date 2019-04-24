Количество погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось с 321 до 359.
Об этом сообщил новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции, передает Укринформ.
Ранее сообщалось о 520 пострадавших. Увеличилось ли их число, в полиции не уточнили.
Возросло и число задержанных— до 58, за ночь арестовали 18 человек.
Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).
Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.
Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.
Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.
22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.
Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.
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