Количество погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось с 321 до 359.

Об этом сообщил новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции, передает Укринформ.

Ранее сообщалось о 520 пострадавших. Увеличилось ли их число, в полиции не уточнили.

Возросло и число задержанных— до 58, за ночь арестовали 18 человек.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.