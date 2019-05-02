«Миграционная служба» «Донецкой народной республики» начнет прием документов для получения гражданства России с 3 мая, сообщает Интерфакс.

«Обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории и имеющие паспорт гражданина «ДНР». Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: город Донецк, улица Ходаковского, 10», - сказано в сообщении.

По данным «МВД ДНР», с 7 мая прием документов будут вести все 33 подразделения «миграционной службы» «ДНР».

Затем документы будут направляться в аппарат миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев, отметили в пресс-службе.

В «министерстве» рассказали, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта.