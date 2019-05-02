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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, военнослужащие российских оккупационных войск в ОРДЛО из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

«В частности, развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства, командиры подразделений уточняют сведения о военнослужащих, которым оформлены паспорта т.н. «Д/ЛНР», которые не имеют паспортов вообще. При этом в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения)», – подчеркнул Мотузяник.

В то же время, он отметил, что военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства из-за лишения права свободного выезда на подконтрольную Украине территорию и риска высокой вероятности отправки на передовую «защищать интересы России».

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта.
ForUm

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