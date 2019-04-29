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Власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Anadolu Agency, такое решение принято в целях общественной безопасности после кровавых терактов.

Запрет на ношение «любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности» вводится с 29 апреля.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировалначиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Количество погибших в результате серии взрывов составило 359 человек.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.
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