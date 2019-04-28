В ночь, которая наступает на Пасху, каждый человек может почувствовать «вкус Вечности».

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом сказал глава официальной делегации по доставке Благодатного огня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге в аэропорту Борисполь в субботу вечером по прибытии из Иерусалима, сообщает Центр информации УПЦ.

«Святые отцы говорят, что именно в эту ночь, которая наступает, каждому человеку, верующему и неверующему, дается возможность почувствовать вкус Вечности. Я хочу, чтобы каждый из нас почувствовал этот вкус, его запомнил и никогда не забывал», - сказал владыка Антоний.

Сегодня делегация УПЦ в Храме Гроба Господня в Иерусалиме приняла участие в чине схождения благодатного огня, который сошел в 14.32 по киевскому времени, и уже вечером доставила огонь в Украину.

«Мы привезли в Украину Благодатный огонь как символ наступающего хвеликого праздника Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. А Воскресение Христово - это надежда на то, что каждый верующий человек воскреснет со своим Спасителем. И именно надежда на Бога должна стать одним из краеугольных камней, на котором мы можем построить нашу Родину. Потому что только вера в Бога дает нам стимул и мужество переносить все, что Господь нам посылает. И мы можем сами с верой это все побеждать», - сказал митрополит.

Также митрополит Антоний рассказал, что накануне делегация УПЦ встретилась с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима, который "передал искренние поздравления всем украинцам, а особенно - верным чадам УПЦ, которые в этот период с христианским мужеством терпят разного рода притеснения».

«Патриарх Феофил также передавал самые искренние поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрий, считая его выдающимся иерархом, который показывает своей жизнью преданность Церкви Христовой, а также показывает, как надо хранить православную веру на основе догматического учения и канонического предания», - сказал владыка Антоний.

«Блаженнейший Патриарх также особо акцентировал свое внимание на том, что нам, украинцам, надо с мужеством переносить то, что Господь нам посылает. Потому что именно страдания являются признаком истинной Церкви Христовой, и именно страданиями Господь наш Иисус Христос победил смерть. И надо помнить, что всегда после Голгофы идет Воскресение», - отметил митрополит Антоний, поздравив всех с Пасхой Христовой.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в аэропорту «Борисполь» Благодатный огонь передали представителям епархий, которые доставят его во все регионы Украины. Также из аэропорта Благодатный огонь доставлен в Киево-Печерскую лавру, где перед Пасхальной Божественной Литургией, его передал верующим Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.