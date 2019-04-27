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Российские спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте ​«Схидкарбон» на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на СМИ оккупантов.

​Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Напомним, 25 апреля, на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка произошло обрушение породы. Возможная причина аварии - взрыв метана. Под землей оказались 17 человек.

К месту происшествия по просьбе боевиков «ЛНР» направились российские спасатели. Позднее ОБСЕ сообщала, что зафиксировала въезд в Украину из РФ трех автомобилей с надписью «МЧС России».
ForUm

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