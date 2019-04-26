также в разделеПроисшествия
В Одессе пьяный мужчина обстрелял окна школы 16
Сутки в ООС: 9 обстрелов, потерь среди военных нет 7
На Львовщине подростки до смерти избили знакомого и показали фото в соцсети 33
Под Ривным мужчина остался без пальцев из-за «игр» с гранатометом 28
ООС: Боевики увеличили число обстрелов, ранен военный 19
В Днепре нашли тело девушки из перевернувшейся месяц назад лодки 53
На Житомирщине лось спровоцировал смертельное ДТП 25
В Сумах в авто патрульных умер мужчина 50
В результате обстрелов боевиков погиб 1 военный, еще 1 – ранен 35
Минирование одесского аэропорта оказалось ложным 27
Неизвестные сообщил о минировании одесского аэропорта 29
В Житомире авто протаранило две легковушки, есть пострадавшие 24
Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, 3 – ранены 22
За день в Харькове и области «минировали» 15 объектов 28
Под Киевом военный зарезал мужчину 54
На Донбассе погиб военный 1998 года рождения 22
В Харькове – массовое минирование 95
Стрельба в Каменском: задержаны двое подозреваемых 30

Утром 25 апреля на оккупированной территории Луганской области на шахте «Схидкарбон» произошел взрыв метана, приведший к обрушению породы.

В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек, сообщает подконтрольное боевикам издание ЛуганскИнформЦентр.

Отмечается, что спасатели подняли на поверхность тело троих погибших в результате взрыва, судьба четырнадцати человек остается под вопросом.

В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы

В то же время в МЧС РФ сообщили о том, что «по просьбе органов власти «ЛНР» для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей».

Угледобывающее предприятие «Схидкарбон» находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность «Схидкарбона» была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3980 грн.
24
Теги