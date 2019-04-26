Утром 25 апреля на оккупированной территории Луганской области на шахте «Схидкарбон» произошел взрыв метана, приведший к обрушению породы.
В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек, сообщает подконтрольное боевикам издание ЛуганскИнформЦентр.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность тело троих погибших в результате взрыва, судьба четырнадцати человек остается под вопросом.
В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы
В то же время в МЧС РФ сообщили о том, что «по просьбе органов власти «ЛНР» для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей».
Угледобывающее предприятие «Схидкарбон» находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность «Схидкарбона» была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.
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