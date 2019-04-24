С начала 2019 года пограничники не впустили на территорию Украины более 2800 российских граждан. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает департамент коммуникации МВД.

Он также отметил, что поток людей из Российской Федерации, начиная с 2014 года, уменьшился почти втрое. И если в 2014-м в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018-м - около 5 млн.

«В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2800 человек. В прошлом - около 10 000 человек», - отметил глава пограничного ведомства.

Среди тех, кто пересекает границу Украины и РФ сейчас, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых здесь живут родственники, добавил Цигикал.

Также он напомнил, что 2015 году в Украине приняли два постановления Кабинета Министров, согласно которым порядок пересечения украинской границы гражданами РФ был изменен.

«Граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска только по заграничным паспортам. Никаких льгот», - отметил председатель Госпогранслужбы.

Он также отметил, что в период избирательной кампании и президентских выборов ГПСУ работала в усиленном режиме.

«Были задействованы дополнительные наряды, в частности в пунктах пропуска. Количество людей, которые приезжали в Украину в связи с выборами, хоть и незначительно, но выросло, однако очередей на границе не было», - отметил Цигикал.

Как сообщал ForUm, 30 ноября 2018 года Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября 2018 года первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что Совет национальной безопасности и обороны продлил действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин-граждан РФ.