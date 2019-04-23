Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров САП о временном отстранении от должности главы «Спецтехноекспорта» Владислава Бельбаса, сообщает Укринформ.

«Действительно, Соломенский суд отклонил ходатайство прокуроров САП о временном отстранении Владислава Бельбаса с должности директора «Спецтехноекспорта» на время проведения расследования, касающегося выполнения контракта на модернизацию индийских самолетов Ан-32. Владислав Бельбас продолжает выполнять функциональные обязанности, возложенные на должности директора предприятия, и на операционную работу предприятия это решение никак не повлияло», - сообщил пресс-секретарь «Спецтехноекспорта» Вадим Шкляр.

Он также добавил, что при этом Бельбас продолжает выполнять требования другого решения суда по этому делу, которое предусматривает ограничение Бельбаса в передвижении по территории Украины и за ее пределами.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен. Также были аизбраны меры пресечения остальным подозреваемым. Позже Бельбас вышел под залог.

Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество задержанных действующего и 4 бывших должностных лиц «Спецтехноэкспорта», которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.