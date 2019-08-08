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Военная прокуратура Центрального региона отстояла в суде интересы государства и взыскала с ГП «Житомирский бронетанковый завод» 8,5 млн гривен, а с «Спецтехноэкспорта» - 354 тыс. гривен штрафных санкций за невыполнение оборонных заказов, сообща пресс-служба ГПУ.

В частности, в судах доказано, что указанные предприятия не выполнили договорные обязательства по поставкам продукции для армии.

Так, в июле  Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины к ГП «Житомирский бронетанковый завод». За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу по изготовлению и поставке продукции с этого предприятия в пользу оборонного ведомства взысканы штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн.

Также наложены санкции на дочернее предприятие ГК «Укрспецэкспорт» - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт». За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие заплатит в бюджет 354 тыс. грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева 7 августа 2019.
ForUm

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