Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!» - написал в он своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что у Зеленского есть огромное преимущество перед Порошенко - мандат доверия, пусть и протестного характера, и возможность осознать, что Россия самый близкий сосед.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Зеленского уже поздравили президент США Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо.