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День голосования во втором туре выборов президента Украины прошел успешно. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает УНИАН.

«С удовольствием сообщаю, что в целом день голосования прошел успешно, и даже, согласно сообщениям Нацполиции, количество обращений и жалоб по выборам намного меньше, чем во время голосования 31 марта», - сказал Радченко.

Также он добавил, что явка избирателей по сравнению с первым туром выборов осталась неизменной: по данным из 194 округов, явка составила 62,12%, в первом туре она составляла 62,8%. «Но я подчеркиваю, что мы еще продолжает получать данные по явке», - уточнил он.

Также Радченко проинформировал о голосовании за рубежом. На зарубежном избирательном округе повторное голосование состоялось на 101 избирательном участке в 72 странах мира.

«По состоянию на 22:00 голосование завершилось на 88 заграничных участках. Последние избирательные участки за рубежом закроются для избирателей в 6 часов утра 22 апреля в Генконсульстве Украины в Сан-Франциско в США», - добавил он.

Также, как сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, планируется, что на следующий брифинг члены ЦИК выйдут в 10:00 22 апреля.
Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
ForUm

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