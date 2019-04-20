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Решение суда относительно незаконности национализации Приватбанка имеет потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем и затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

«Соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях относительно возмещения убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, участники заседания констатировали, что после принятия решения Окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного ПриватБанка из рынка ситуация остается спокойной и контролируемой. Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами.

В то же время Национальный банк продолжит постоянно отслеживать состояние ПриватБанка и вместе с Министерством финансов регулярно будет информировать общественность и международные финансовые организации о ходе обжалования решения суда, возможных последствиях реализации различных сценариев судебного процесса в будущем.

Напомним, суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.

Напомним, в НБУ заявили, что выборы создают риски для гривни, но ее курс растет.
ForUm

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