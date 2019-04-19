Курс гривни определяется спросом и предложением на валютном рынке, которые зависят от настроений и ожиданий участников рынка.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий на фоне неопределенности в год президентских и парламентских выборов является одним из актуальных рисков, говорят в Нацбанке.

«Однако пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 гривни за доллар по состоянию на 16 апреля», - говорится в комментарии.

Среди факторов, обусловивших такую ​​ситуацию на валютном рынке в первом и в начале второго квартала, НБУ назвал:

благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции и стабильные поступления экспортной выручки;

слабый рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу;

чистая продажа валюты населением.

«За период с 1 января по 15 апреля населения больше продало валюты, чем купило ее. Чистая продажа валюты населением с начала года составила 131,1 млн долл. То есть предложение валюты больше спроса на нее», - констатируют в НБУ.

Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку осуществить чистую покупку валюты на рынке на 799,7 млн долл в резервы с начала года.

НБУ не берется прогнозировать, какой будет ситуация на валютном рынке после второго тура президентских выборов.

«Национальный банк не публикует собственные ожидания и прогнозы относительно курса гривни, чтобы не повлиять на ситуацию на валютном рынке, которая должна определяться рыночными факторами», - сообщили в пресс-службе регулятора.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий констатировал определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.