В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

«В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием», - отметил первый заместитель главы МВД.

Ожидается, что на НСК будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00.

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.