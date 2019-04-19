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Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на «Олимпийском» будут отвечать на 3 вопроса каждый.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В группе Порошенко сказали, что «зеленые идут по беспределу», а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: «Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие».

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.
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