Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал об итогах Священного Синода, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

Фото: митрополит Антоний / Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, кроме решений, регулирующих жизнь Церкви, было принято Заявление относительно ситуации в украинском и мировом Православии.

«Рассмотрев ситуацию, сложившуюся в церковной жизни Украины и в мировом Православии после антиканонического предоставления Константинопольским патриархатом Томоса об автокефалии новой Православной Церкви Украины Священный Синод принял решение обнародовать заявление по ситуации в украинском и мировом Православии. Принято также решение направить обращение к Предстоятелям Поместных Православных Церквей», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал, как будут помогать религиозным общинам, храмы которых были захвачены.

«Выразив глубокую обеспокоенность в связи с захватом храмов Украинской Православной Церкви, что является грубым нарушением законодательства Украины, Священный Синод отметил необходимость поддержки и оказания помощи общинам Украинской Православной Церкви, храмы которых были захвачены. Несмотря на это, для оказания помощи создана временная комиссия, которую возглавил викарий Киевской митрополии преосвященный епископ Васильковский Николай», - подчеркнул владыка.

Также произошли изменения в жизни нескольких монастырей УПЦ.

«Решением Священного Синода в селе Осий Иршавского района Закарпатской области Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь Мукачевской епархии реорганизован в женский монастырь. Согласно этому решению, утверждена кандидатура настоятельницы этой обители.

Рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Священный Синод утвердил новых настоятельниц двух женских монастырей: святой праведной Анны Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Николаевского в Мукачевской епархии», - сказал митрополит.

Синод УПЦ утвердил день памяти и канонизировал святых.

«Священный Синод установил день памяти новомучеников Изюмских в субботу седмицы третьей после Пасхи, а также внес в Церковный календарь Украинской Православной Церкви празднование Собора святых Киевской духовной академии и день памяти святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

В лике святых прославлены такие подвижники веры: священномученик иерей Иоанн (Могилевский) как местночтимый святой Каменской епархии; блаженная исповедница Иулита (Педан) - как местночтимая святая Александрийской епархии;

Как местночтимые святые Киевской епархии с внесением в Собор святых Киевской духовной академии прославленны: святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель исповедник Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский; священномученик протоиерей Александр (Глаголев)».

Во время заседания был принят ряд кадровых решений.

«Преосвященный епископ Антоний (Боровик) освобожден от должности викария Хустской епархии и почислен за штат; епископом Угольским, викарием Хустской епархии избран клирик Хустской епархии архимандрит Симеон (Голубка) епископом Волновахском, викарием Донецкой епархии избран клирик Донецкой епархии архимандрит Амвросий (Скобиола), епископом Згуровский, викарием Бориспольской епархии избран клирик Киевской епархии, проректор Киевской духовной академии и семинарии по воспитательной работе архимандрит Амвросий (Вайнагий)», - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви проинформировал, что «для присутствия в последующих заседаниях Священного Синода вызваны такие Преосвященные: митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий, архиепископ Роменский и Буринский Иосиф и архиепископ Джанкойский и Раздольненский Алипий».