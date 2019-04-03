В волынском селе сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ, а когда верующие перешли молиться в старую аварийную церковь, опечатали и ее.

Фото: УПЦ

В селе Мирное, что в Гороховском районе, территориальная община перерегистрировала Свято-Михайловскую церковь УПЦ в ПЦУ и изгнали верующих с территории их храма. Об этом сообщает «12 канал».

В Свято-Михайловскую церковь ПЦУ назначила своего священника, Евгения Рудя из села Сокиричи Киверцовского района, расположенного в 60 км от Мирного.

Религиозная община УПЦ во главе с настоятелем храма, протоиереем Василием Гирныком, сохранила верность УПЦ, и 10 марта начала проводить богослужения в старом здании на церковной территории, где когда-то располагалась церковь. Здание это признано аварийным.

Прихожане УПЦ рассказывают: они убрали помещение, в котором был беспорядок, повесили иконы.

Однако сторонники ПЦУ не позволили им служить и там: они утверждают, что на территории храма не должно быть других конфессий.

Верующие УПЦ теперь вынуждены искать новое помещение для богослужений.