На совещании ОБСЕ в Вене рассказали о нарушении прав и давлении на верующих УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 1-2 апреля глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принимает участие в совещании ОБСЕ, посвященном вопросам защиты свободы религии и убеждений.

В выступлении главы Представительства прозвучали факты нарушений прав верующих и религиозных общин УПЦ. Было подчеркнуто, что сейчас возникает вопрос о возбуждении международных обязательств по защите прав человека со стороны Украины в связи с принятием закона о принудительном переименование религиозных организаций Украинской Православной Церкви. По словам владыки, в этом же законе содержится дискриминационная норма, запрещающая УПЦ направлять капелланов в вооруженные силы Украины для оказания духовной помощи.

На такое ограничение прав военнослужащих, верующих УПЦ, обратило внимание Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем недавнем докладе, отметив, что данное решение противоречит 18 статье Международного пакта о гражданских и политических правах.

Было также отмечено, что на клириков УПЦ осуществляется систематическое незаконное давление с целью перехода в другую конфессию. Показательным в этой ситуации является открытие уголовного производства и вручения уведомления о подозрении правозащитнику и клирику Ровенской епархии УПЦ протоиерею Виктору Земляному, которого преследуют за защиту законных прав верующих граждан Украины на свободу вероисповедания. Это дело, в случае дальнейшего развития, будет приобретать все больший международный резонанс.

Особенно епископ Виктор отметил, что на сегодня уже существует очевидная международная реакция на факты нарушений прав верующих УПЦ. В частности, к правительству Украины еще в конце 2018 был направлен коммуникационный запрос Специальными докладчиками ООН, а факт наличия правонарушений в религиозной сфере отражен в выше упомянутом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.