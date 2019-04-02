также в разделеРелигия
В Хмельницкой области сотрудники полиции вернули похищенные из храмов УПЦ иконы 2
Митрополит Онуфрий: Скорби и болезни в нашей жизни восполняют недостаток покаяния 9
В Элладской Церкви выскажутся по «украинскому вопросу» на ближайшем Синоде 31
В Херсонской области пройдет форум молодежных движений со всех регионов Украины 7
В РПЦ считают, что зарубежом чиновники предпочитают молчать о гонениях на УПЦ 11
Православная Церковь Украины открыла приход в Словении и первую литургию совершила с католиками 11
Архиепископ УПЦ: в Винницкой епархии в ПЦУ перешли всего 17 священников 12
Европейский суд рассмотрит дело о нарушении прав верующих УПЦ села Птичья 5
Церковь призвала защитить семью как союз мужчины и женщины 8
Митрополит Онуфрий напомнил, что душа дороже всего 9
В Киево-Печерской лавре 6 апреля откроется «Благовещенская» выставка-ярмарка 7
На Волыни суды приняли решения в пользу пяти парафий УПЦ 15
В РПЦ ждут от нового президента Украины прекращения гонений на Церковь 12
В Албанской Церкви выразили позицию по новой Церкви Украины 46
Бывший Винницкий митрополит УПЦ отказался от своего иска в суд к УПЦ 29
Тысячи украинцев на Пасху будут молиться на Святой Земле 8
Новый выпуск журнала УПЦ «Пастырь и паства» посвятили расколам, войне и захватам храмов 21
В УПЦ констатируют давление на верующих, которые подписывают протоколы о верности своим общинам 10

На совещании ОБСЕ в Вене рассказали о нарушении прав и давлении на верующих УПЦ. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 1-2 апреля глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принимает участие в совещании ОБСЕ, посвященном вопросам защиты свободы религии и убеждений. 

В выступлении главы Представительства прозвучали факты нарушений прав верующих и религиозных общин УПЦ. Было подчеркнуто, что сейчас возникает вопрос о возбуждении международных обязательств по защите прав человека со стороны Украины в связи с принятием закона о принудительном переименование религиозных организаций Украинской Православной Церкви. По словам владыки, в этом же законе содержится дискриминационная норма, запрещающая УПЦ направлять капелланов в вооруженные силы Украины для оказания духовной помощи. 

На такое ограничение прав военнослужащих, верующих УПЦ, обратило внимание Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем недавнем докладе, отметив, что данное решение противоречит 18 статье Международного пакта о гражданских и политических правах.

Было также отмечено, что на клириков УПЦ осуществляется систематическое незаконное  давление с целью перехода в другую конфессию. Показательным в этой ситуации является   открытие уголовного производства и вручения уведомления о подозрении правозащитнику и клирику Ровенской епархии УПЦ протоиерею Виктору Земляному, которого преследуют за защиту законных прав верующих граждан Украины на свободу вероисповедания. Это дело, в случае дальнейшего развития, будет приобретать все больший международный резонанс.

Особенно епископ Виктор отметил, что на сегодня уже существует очевидная международная реакция на факты нарушений прав верующих УПЦ. В частности, к правительству Украины еще в конце 2018 был направлен коммуникационный запрос Специальными докладчиками ООН, а факт наличия правонарушений в религиозной сфере отражен в выше упомянутом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги