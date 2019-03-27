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Представители Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили представителям мониторинговой миссии ОБСЕ о новых случаях несоблюдения прав верующих в регионе.

Фото: УПЦ

В рамках встречи с представителями ОБСЕ секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) особо отметил сложную религиозную ситуацию в Заставновском районе Черновицкой области и непрекращающиеся провокации со стороны священнослужителей ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Архимандрит подчеркнул, что в Заставновском районе зафиксировано наибольшее количество уголовных дел о нарушении прав верующих: в этом регионе, в частности в селах Васлововцы, Товтры, Добрыновцы, Задубровка, Горошовцы и Боянчук, представители власти и новообразованной церковной структуры продолжают активно разжигать межрелигиозную вражду.

Члены мониторинговой миссии также узнали о неединичных фактах травли школьников со стороны учителей в Бережнице, Васлововцах и других селах. Причина буллинга – принадлежность детей и их родителей к Украинской Православной Церкви.

Также представителям ОБСЕ рассказали о провокационных действиях клириков УПЦ КП и ПЦУ, которые вместе с группой священников, заручившись поддержкой некоторых СМИ, каждое воскресенье разъезжают по селам Черновицкой области, занимаясь политической и церковной агитацией возле храмов Украинской Православной Церкви.

Не осталось без внимания и участие «Правого сектора» в религиозной жизни региона. Так, представители радикальной организации оказали «физическую помощь» в организации собрания территориальной общины села Рынгач Новоселицкого района с целью переведения прихода УПЦ в ПЦУ.
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