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Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно и подполковнику Ивану Виннику. Глава государства вручил награды во время передачи военной техники и вооружения ВСУ в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно.

Высшую государственную награду получила жена героя – Галина Коноплева.

В январе 2015 года при обороне взводного опорного пункта в районе населенного пункта Никишино Андрей Коноплев первым обнаружил наступление боевиков. Предупредил боевых побратимов и вступил в бой. Лично уничтожил два танка противника, но и сам погиб, ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей.

Присутствующие почтили память всех погибших героев минутой молчания.

Президент также сообщил о решении присвоить звание Герой Украины подполковнику Ивану Ивановичу Виннику, командиру механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. «Иван Винник сегодня в строю воинов, которые получают боевую технику», - отметил он.

«За его плечами бои за Саур-Могилу, Минусинск, Красную Поляну, Лутугино, Белокаменку, Счастье и другие населенные пункты. Значительное количество уничтоженной вражеской техники. Но главное - подполковник Винник, а в 2014 году под Саур-Могилой тогда еще капитан Винник, показал исключительную смелость, умелость, выдержку и мужество в бою. Выходил из самых сложных, порой казалось бы безнадежных ситуаций», - подчеркнул Президент.

Глава государства вручил подполковнику Виннику высшую государственную награду.
ForUm

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