Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий 19 марта встретился с представителями мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.
Фото: УПЦ
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии.
Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы религиозной жизни на территории Черниговской епархии УПЦ.
Митрополит Амвросий сообщил участникам встречи о несоблюдении прав человека и клевете в адрес верующих УПЦ, о проведенных за последние месяцы акций сторонников ПЦУ на территории епархии, а также о случаях рейдерских захватов храмов.
Владыка выразил благодарность за возможность пообщаться с представителями ОБСЕ и отметил важность таких встреч.
Во встрече с наблюдателями ОБСЕ со стороны Черниговской епархии также принял участие секретарь Епархиального управления протоиерей Игорь Пидан.
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