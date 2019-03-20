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Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий 19 марта встретился с представителями мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы религиозной жизни на территории Черниговской епархии УПЦ.
Митрополит Амвросий сообщил участникам встречи о несоблюдении прав человека и клевете в адрес верующих УПЦ, о проведенных за последние месяцы акций сторонников ПЦУ на территории епархии, а также о случаях рейдерских захватов храмов.

Владыка выразил благодарность за возможность пообщаться с представителями ОБСЕ и отметил важность таких встреч.
Во встрече с наблюдателями ОБСЕ со стороны Черниговской епархии также принял участие секретарь Епархиального управления протоиерей Игорь Пидан.
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