Несколько неоспоримых фактов из жизни страны для спора с теми, кто считает, что «ничего не меняется»

Тем, кто за темными очками не видит позитива в жизни Украины, можно только посоветовать периодически их снимать, чтобы увидеть его «ростки». Февраль-март – самое время подсчетов и обнародования статистической информации за прошлый год. Когда за скупой статистикой можно видеть, насколько успешно страна его прожила, что удалось, а что – нет. Сдвинулись ли мы, и, главное, в каком направлении. Ожиданий и скепсиса в этих вопросах хватает – издерганное войной и нестабильностью общество, логично, воспринимает действительность со всем кумулятивно накопленным негативом. Иногда складывается впечатление, что люди просто потеряли способность ценить те достижения, которые уже есть. Между тем, за поверхностным эффектами часто «прячутся» фундаментальные сдвиги, которые действительно «рубашкой к телу» сразу не ощутишь. Но это не значит, что их нет. Попробуем все же разглядеть хорошие «знаки» - хотя бы в отдельных сферах жизни страны.

1. «Позитив» в квадратных метрах...

За последние два года киевляне и гости столицы вероятно могли заметить, настолько быстрыми темпами столица обрастает строительными кранами - особенно районы, прилегающие к станциям метро и окраины: Осокорки, Теремки, Демеевка, Виноградарь. По данным Главного управления статистики, в городе Киева с 2016 года строится ежегодно около 1-1,5 млн кв. метров жилья. В 2018 году в столице темпы сохранились - было построено 1,2 млн кв. метров жилья и 223 тыс. кв. метров нежилого фонда.

Развивается не только столица. В целом по Украине, по данным Госкомстата, в прошлом году площадь жилых зданий, на которые были получены документы на право выполнения строительных работ (то есть, новое строительство), в Украине составляла 12,87 млн кв.м. По сравнению с показателями 2017 года, объемы выросли на 13%. Общий объем нежилых зданий, на которые получены документы на право выполнения строительных работ в прошлом году, составляет 38,3 млн кв.м. Если считать строительство в деньгах, то объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2018 составил 136,3 млрд.

Почему эти цифры так важны? Потому что, по экономическим расчетам, 1 кв.м нового жилья увеличивает ежегодные темпы роста промышленного производства (за счет действия мультипликатора жилых инвестиций) на 3-5%. А расчеты, проведенные коллективом ученых института экономического прогнозирования НАН Украины во главе с академиком НАН Украины В.М.Гейцем, доказывают, что за счет роста объемов жилищного строительства на 1 грн суммарный эффект роста валового выпуска других отраслей экономики составляет 2,8 грн, а рост ВВП в целом по экономике - в среднем 1 гривню. То есть, вложение одной денежной единицы в строительство дает до трех единиц прироста ВВП.

2. ...километрах...

То же касается и дорожного строительства. Как бы украинцы ни критиковали власти за медленные темпы восстановления дорожной инфраструктуры в стране, результаты здесь все же впечатляющие - в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. На сегодня отремонтировано около 7 тыс. км дорог (из них в 2018-м - 3,8 тыс.). К 2022 году Украина потратит еще около 300 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог. Поскольку для строительства дорог мобилизуются огромные ресурсы, в самой отрасли, а также в смежных (производство щебня, песка, асфальта, техники, топлива и т.д.), создаются сотни тысяч рабочих мест. А потом, когда дорога оживает, возле нее находят работу еще тысячи людей (точки питания, проживания, автозаправки и т.д.).

3. ...валюте...

Украинские экспортеры не сбавляют обороты. Экспорт украинских товаров в январе 2019 года превысил $ 4 млрд, что на 9% больше по сравнению с январем прошлого года. При этом положительное сальдо, то есть превышение экспорта над импортом составило $20,9 млн", - говорится в сообщении.

Как известно, украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил $57,1 млрд и вырос на 8,6% или на $4,5 млрд по сравнению с 2017 годом. Крупнейшим торговым партнером для Украины стал Евросоюз - 41% общего оборота товаров и услуг Украины по итогам 2018 года приходится на ЕС. Этот факт служит четким сигналом того, что мы наконец избавились от экспортной зависимости от своего агрессивного соседа, и смогли не только выйти на европейский рынок, но и хорошо там себя зарекомендовать и закрепиться.

4. ...рейтингах...

Данные самого известного мирового рейтинга ведения бизнеса Doing Business свидетельствуют, что в течение пяти последних лет Украина выросла в рейтинге на 41 позицию - добравшись в итоге до 71-го места из 190 стран. «Мы вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года. Благодаря дерегуляции мы уже достигли ежегодной экономии бизнеса в размере более 1 млрд грн», - говорится в сообщении Минэкономразвития. В министерстве подчеркивают, что это результат трех лет дерегуляционной деятельности в стране, в ходе которой было отменено около 1300 устаревших актов, создававших ненужное давление на предпринимателей.

Эффект от дерегуляционных усилий в 2018 году - это упрощение ведения бизнеса для: около 100 тыс. субъектов розничной торговли; около 1000 компаний и для более 10 тыс. ФЛП, ремонтирующих бытовые изделия; 6300 компаний, ведущих инженерно-изыскательские работы, более 6700 компаний в строительстве. Около 100 тыс. субъектов в год, формирующих и получающих земельные участки, снизят расходы на доработку документов.

В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего прогресса в рейтинге необходима поддержка Верховной Рады. Речь идет о принятии законопроектов - №8124, который позволит попасть в топ-50 рейтинга Doing Business, и №4650 о декоммунизации, который освобождает от советского наследства в законодательстве. Кабинет министров поставил цель, чтобы Украина к 2020 году поднялась минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business. Реформаторы в лице первого замминистра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова отмечают, что благоприятный бизнес-климат - это обязанность власти перед бизнесом, а также наша единственная перспектива построить богатую страну. "Мы вряд ли найдем алмазы, у нас нет прироста населения по 30 млн в год, как в Индии. Мы или станем наиболее удобным для производства партнером ЕС - или будем плестись в хвосте развитых стран", - прокомментировал Нефедов на своей странице в FB. Рост показателя в рейтинге свидетельствует о том, что плестись в хвосте Украина не намерена.

5. ...месторождениях...

На днях стало известно, что Государственная служба геологии и недр Украины выставила на продажу в электронной системе ProZorro спецразрешения на пользование 9 участками с запасами нефти и газа суммарной начальной стоимостью почти 100 млн гривень. Аукцион назначен на 18 июня. Напомним, что в конце ноября Госгеонедра подписала договор с ГП «Прозорро.Продажи», предусматривающий реализацию экспериментального проекта по внедрению аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов. Таким образом, с 1 января 2019 в Украине все участки недр предоставляются исключительно на конкурсной основе через систему открытых электронных торгов ProZorro.Продажи.

Специальные разрешения на первые 10 лицензионных нефтегазоносных участков были выставлены на продажу 6 декабря. Три из них были проданы на первом электронном аукционе 6 марта по цене, втрое превысившей стартовую - 141 млн гривень. "Все покупатели - реальные компании (а не фейковые фирмы, зарегистрированные на маникюрш, как это было раньше, так есть высока вероятность, что собственная добыча будет, и мы сделали еще один шаг на пути к энергонезависимости", - отметил Максим Нефедов. При этом местные добытчики - Укргаздобыча, Burisma Group, ДТЭК Нафтогаз планируют инвестировать только в геологическую разведку 1,6 млрд грн. в случае если запасы газа, нефти или газового конденсата будут подтверждены, инвестиции в бурение могут достичь 5 млрд грн., а прозрачная реализация права на разработку этих месторождений ликвидирует монополию и коррупцию в сфере добычи природных богатств, принадлежащих исключительно народу Украины.

6. ...турбинах...

Харьковский завод «Турбоатом» и «Укрэнерго» подписали контракт на производство турбин на 1,27 млрд грн. Новый контракт между «Турбоатомом» и «Укрэнерго», по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, предусматривает, что для выполнения работ будут задействованы 25 тыс. украинских специалистов. «Этому предшествовало утверждение в правительстве стратегии развития гидроэнергетики, которая должна увеличить свою долю во всей энергетике страны до 15%, то есть вдвое», - сообщил Гройсман. Стоимость контракта между двумя отечественными предприятиями такого масштаба уже сама по себе служит экономическим катализатором для энергетической отрасли. И это еще один «кирпич», заложенный в основу украинской энергонезависимости.

7. ...кораблях...

Если кто-то скажет, что судостроительная отрасль Украины умерла, не верьте. На этой неделе на Херсонской и Николаевской верфях SMG одновременно спустили на воду два танкера-химовоза, построенные по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding. При изготовлении корпусов танкеров использовано 1200 тонн высококачественной судостроительной стали производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Дедвейт танкеров составляет 5000 тонн. Длина - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м. Общая стоимость контракта на строительство двух судов - более 145 млн грн. Чем не повод порадоваться за отечественных корабелов и металлургов?

8. ...и зарплатах для трактористов

И напоследок еще один повод для оптимизма - в сети нашлось интересное сообщение с рынка труда, говорящее, что не все так плохо с работой в Украине. Было бы желание и вдохновение работать. Компания «Западный Буг» приглашает на работу трактористов-машинистов в Тернопольской и Черновицкой областях с зарплатой в 25 тысяч гривен - втрое больше среднеукраинского уровень!

Пусть наша подборка несовершенна, но сейчас, наверное, кто-то пожалеет, что в свое время не пошел учиться на тракториста...