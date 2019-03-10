Генпрокурор описал схему, согласно которой сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ могут быть причастны к коррупционным схемам в Укроборонпроме.

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскрыл новые подробности коррупционной схемы в Укроборонпроме, к которой могут быть причастны ГФС, СБУ и НАБУ. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет.

По словам Луценко, фирма Оптимумспецдеталь, которая фигурирует в скандальном расследовании о хищениях в оборонном секторе, получала нужные справки от «знакомых» в ГФС, СБУ и НАБУ.

Напомним, 6 марта ГПУ объявила руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен при поставке деталей для государственного концерна.



«Коррупция возникает во время конкурсов на поставку. Схема коррупционная такая. Та же Оптимумспецдеталь, мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка из ГФС у нас, что вы, Оптимумспецдеталь, имеете дело с рисковыми конвертационными структурами», − заявил генпрокурор.

Далее, как отмечает Луценко, Рогоза с компаньонами получает справку из ГФС о том, что Оптимумспецдеталь не является рисковой.

«Но все равно компания не может ничего продать. Потому что появляется аналогичная справка, что якобы Оптимумспецдеталь фиктивная, − уже от СБУ. И они вновь слетают с конкурса бронетанкового завода», − продолжил глава ГПУ.

Теперь компании приходится через знакомых сотрудников СБУ доставать справку, что она не фиктивная. При этом фирма снова не попадает на конкурс, так как появляется новое свидетельство о ее фиктивности, но уже от НАБУ.

Решить вопросы с НАБУ, по словам Луценко, Рогозе удается с помощью бывшего сотрудника Бюро.

Генпрокурор полагает, что впоследствии, чтобы «пробиться с поставками" в Укроборонпром, Рогоза нашел своего знакомого, бывшего сотрудника концерна Виталия Жукова, который был однокурсником сына экс-заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

Глава ГПУ подчеркнул, что сейчас подозреваемым по делу является Рогоза, однако, с точки зрения «человеческой логики», его соучастниками могут быть Гладковский и Жуков, хотя юридически к фирме, осуществлявшей сделки, они не имеют никакого отношения.

По его словам, в рамках дела есть переписки Рогозы и Жукова, но наличия переписки Рогозы с Гладковским следствие не установило. При этом общение Рогозы и Жукова показывает осведомленность и Жукова, и Гладковского с тем, что делает Рогоза.

«Не исключаю, что кроме Рогозы подозрение могут получить его соучастники, если мы установим а) аутентичность переписки, б) получим иные доказательства, потому что одной переписки юридически мало. И этим мы сейчас занимаемся», − добавил Луценко.

Напомним, согласно расследованию журналистов в 2015 году Гладковский вместе с другом Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

Центром сделок назвали подставную компанию Оптимумспецдеталь.

В связи с представленными материалами Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в госбюджет.