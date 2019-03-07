Пока власть применяет все доступные ей методы убеждения для перехода приходов Украинской Православной Церкви в новосозданную ПЦУ, юридически УПЦ Киевского Патриархата и сама затягивает процесс перехода.

Фото: newsone.ua

Отсрочка не случайна: в собственности УПЦ КП осталась дорогая недвижимость, в частности, офисный комплекс в центре Киева. Об этом говорится в расследовании проекта "Радар" на телеканале NEWSONE.

Обязательства по объединению в ПЦУ две церкви-"основательницы", УПЦ КП и УАПЦ, приняли на себя еще до объединительного собора 15 декабря. Тогда патриарх Филарет и митрополит Макарий объявили о, якобы, самороспуске организаций. Говорится об этом и в официальном ответе УПЦ КП на запрос расследователей.

Однако УПЦ КП до сих пор функционирует, как религиозная организация, пользуясь всеми льготами (в частности, по уплате налогов и коммунальных платежей). В собственности УПЦ КП остается здание епархиального управления на ул. Пушкинской, 36 в самом центре Киева. А предстоятель новосозданной ПЦУ Епифаний не имеет даже собственного кабинета и вынужден ютиться в одном помещении с ректором Киевской духовной академии, прямо под общежитием семинаристов. Более того, УПЦ КП по-прежнему руководит патриарх Филарет - он все еще служит во Владимирском соборе, чем вызывает недоумение и протест со стороны рядового духовенства.

Впрочем, это еще не вся недвижимость, которая числится на балансе УПЦ КП. Журналисты обнаружили современное здание в историческом центре Киева, в Десятинном переулке рядом с Михайловским монастырем. В нем находятся офисные помещения, на сдаче в аренду которых, по-видимому, зарабатывает УПЦ КП.

По мнению юротдела УПЦ, такая противоречивая ситуация связана, прежде всего, с тем, что внутри УПЦ КП оставляют шанс вернуть ситуацию на момент ноября-декабря 2018 года, поскольку у духовенства ПЦУ нет веры в жизнеспособность новосозданной церкви. А глава Департамента Минкульта по вопросам религий Андрей Юраш утверждает, что ведомство никак не может повлиять на УПЦ КП.