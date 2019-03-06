Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательному процессу и его проведении. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского форума российского происхождения.

Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение.

Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки сайтов госорганов.

По заключению специалистов такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестру Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых было обнаружена компьютерная техника с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума.

В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Напомним, в конце февраля в СБУ сообщили о предотвращении масштабной кибератаки на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.