также в разделеОбщество
ВККС объявила результаты конкурса в антикорсуд
Прокуратура сообщила подозрение автору ресурса «Антифашист» 8
Генштаб: Российское вторжение возможно по трем направлениям 29
Google начал показывать оккупированный Крым российским 23
НАБУ подтвердило закрытие дела Труханова 13
В соцсетях разгорается спор из-за сгущенки с портретом жены Бандеры 40
Филатов пообещал премию за вандала, обрисовавшего памятник Полю 21
Дело Януковича вернули в Оболонский суд 15
Послы ЕС утвердили «азовские санкции» против 8 россиян 37
СМИ: Дело Труханова закрыли из-за скандального решения КСУ 23
РФ хочет направить военнопленных моряков на психиатрическую экспертизу 20
Дело Гандзюк: Суд на месяц отстранил Мангера 18
Аваков ответил на заявление «Нацдружин» о возможном применении силы на выборах 135
Украина – в четверке стран с самым дешевым мобильным интернетом 36
Посол США призвала уволить Холодницкого 104
ПЦУ обратилась к избирателям и кандидатам в преддверии выборов 33
Кума Продана отправили под домашний арест 42
5 марта. Картина дня 33

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательному процессу и его проведении. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского форума российского происхождения.

Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение.

Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки сайтов госорганов.

По заключению специалистов такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестру Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых было обнаружена компьютерная техника с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума.

В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Напомним, в конце февраля в СБУ сообщили о предотвращении масштабной кибератаки на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
15
Теги