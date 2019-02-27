В Кремле назвали «абсурдом» возможные контрабандные поставки из России запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины, поскольку продукция двойного назначения находится под специальным контролем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению, поэтому я не в курсе деталей, но звучит довольно абсурдно», - сказал Песков. Он отметил, что считает абсурдной информацию о поставках контрабандой запчастей из России, при этом попросив рассказать детали этого скандала.

На уточняющий вопрос, могла ли из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, Песков сказал: «Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества».

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.