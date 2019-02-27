также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 16
Глава Донецкой ОГА против переименования области в Мариупольскую 59
Украинцев просят не ездить в Индию 62
Шабунин: Луценко критикует свою же статью о незаконном обогащении 27
НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты 23
Ощадбанк разъяснил механизм получения субсидии в денежной форме 18
Кернес обозвал активистов дебилами и обматерил экс-депутата 26
КС обнародовал скандальное решение об отмене статьи о незаконном обогащении 19
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019 48
Пограничники задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17 22
«Не так страшен договор, как его малюют»: НОТУ разъяснил правила для Евровидения 87
В Кабмине анонсировали расширение программы «Доступные лекарства» 20
Во всех украинских школах обустроят теплые туалеты 16
В СБУ заявили о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК 23
Из-за скандала в оборонке отстранены директора двух заводов «Укроборонпрома» 51
В Германии племянника Киселева судят за подготовку к войне на Донбассе 538
ГБР вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу «избирательной пирамиды» 55
Луценко подтвердил поставки деталей для армии из РФ 192

В Кремле назвали «абсурдом» возможные контрабандные поставки из России запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины, поскольку продукция двойного назначения находится под специальным контролем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению, поэтому я не в курсе деталей, но звучит довольно абсурдно», - сказал Песков. Он отметил, что считает абсурдной информацию о поставках контрабандой запчастей из России, при этом попросив рассказать детали этого скандала.

На уточняющий вопрос, могла ли из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, Песков сказал: «Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества».

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. 

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
27
Теги