В Днипре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, обеспечивающих проведение выборов Президента Украины.

По данным пресс-центра СБУ, житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети.

Злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

«К администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе», - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периоды времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений.

«По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы «Выборы», которая в настоящее время разворачивается», - заявили в СБУ.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.