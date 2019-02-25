Сторонники ПЦУ свезли в храмы религиозных общин УПЦ активистов с плакатами и громкоговорителями, а в селе Товтры устроили драку.

Фото: УПЦ

24 февраля активисты новой Церкви Украины устроили провокации в пяти населенных пунктах Черновицко-Буковинской епархии: Бережница, Бережонка, Задубровка, Васлововцы и Товтры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Бережницу активистов ПЦУ свезли на 10-ти машинах. К людям вышел глава сельсовета, который начал успокаивать приезжих, попросил всех соблюдать законы.

Верующие УПЦ читают в храме Псалтирь и молятся Пресвятой Богородице у ворот. Ранее, в 5 часов утра настоятель о. Константин вместе с верующими совершил Божественную литургию, затем пели акафист архистратигу Божиему Михаилу. Молились, чтобы мир вернулся в деревню.

Прибыли наряды полиции. Насильственных действий не происходит. Все снимается на камеру. Активисты ожидают приезда своего руководства: «одни мужчины, молитв не читают, зажгли сигареты», – рассказывают свидетели событий.

В селе Бережонка прибывшие активисты ПЦУ пытаются провести незаконное собрание. Прибыло до 10 полицейских. Сохраняется мир. Религиозная община на территории храма молится. Активисты мирно общаются на улице. Приехал миссионер Украинской Православной Церкви, о. Иоанн Веренько, проводит диспут с желающими на тему религиозной ситуации на Украине.

В селе Задубровка сторонники новосозданной церковной структуры прибыли около 11 часов, развернули провокационные плакаты, привезли колонки, кричали на настоятеля о. Леонида. Ждут священника ПЦУ, разжигая религиозную рознь.

Отец Леонид вместе с верующими храма Архистратига Божия Михаила отслужили в 8.30 Божественную Литургию. После службы все остались в храме, продолжается молитвенное стояние. Вызвали полицию.

В 12:00 в с. Васлововцы в храм пришли активисты ПЦУ. Около 50 человек требуют впустить их в Свято-Успенский храм общины УПЦ, чтобы провести службу, с собой привезли трех священников ПЦУ.

Верные канонической Православной Церкви молятся в храме, вызвали полицию.

В селе Товтры активисты ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм УПЦ. Произошла драка, верующие вызвали полицию и оформили заявление о факте провокации в правоохранительные органы.

На место прибыли должностные лица, уговаривают провокаторов не спиливать замки.

В этот же день в селе Великий Кучуров религиозная община УПЦ проголосовала за верность канонической Церкви.

После Литургии верующие провели собрание. По данным счетной комиссии, 632 члена общины высказались «за» верность УПЦ, и 4 – «против». Отец настоятель окропил всех святой водой и люди с радостью разошлись по домам.