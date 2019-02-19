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Российские власти продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО «Лефортово». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела», – написал он. 

По данным Полозова, Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных. «Андрей Опрыско категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца», – сообщил адвокат.

Полозов подчеркнул, что это не первый случай оказания давления на Опрыско. «Около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами», – отметил он. 

«По согласованию с адвокатом, Андрей Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула», – сообщил защитник.

«Случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными» осуществляется как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой «внутрикамерной разработки», когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы. Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода», – подытожил Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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