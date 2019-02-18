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Кипрская Православная Церковь не будет признавать новосозданную церковную структуру из-за недействительности священнических и епископских хиротоний в ней и отсутствия церковного единства в Украине.

Фото: romfea.gr

18 февраля состоялось внеочередное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома ІІ, на котором обсуждали «украинский церковный вопрос», передает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на греческое издание romfea.gr.

В своем решении архиереи Священного Синода Кипрской Церкви отметили, что хотя «намерение Константинопольского Патриархата предоставить автокефалию Украине было продиктовано желанием примирения и единства», однако «этого не достигнуто».

Кипрская Церковь призвала Вселенский Патриархат к Всеправославному Собору или к Собранию Предстоятелей, подчеркнув, что одним из главных вопросов, которые нужно решить — это недействительность хиротоний, совершенных в расколе, для того, чтобы «успокоить сознание верующих».

«Двухтысячелетний опыт Кипрской Церкви, а также всей Православной Церкви, дает нам основания сомневаться в возможности признания задним числом хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными или анафематствуваними епископами. Запрет, отлучение и анафему некоторых лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные», — в частности, говорится в шестом пункте заявления.

При этом Кипрская Церковь готова быть неким посредником в этом вопросе. «Кипрская Церковь находится в распоряжении всех заинтересованных в примирении Церкви, «Которую Господь приобрел Себе Кровию Своею»», — передает romfea постановление Кипрского Синода.

Комментируя данные решения, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что они фактически означают то, что «Кипрская Церковь не готова и не собирается признавать ПЦУ в таком статусе, в котором она есть. Причина: недействительность священнических и епископских хиротоний в ПЦУ и отсутствие церковного единства в Украине. Собственно, о ПЦУ даже не упоминается в тексте решения, но приведенные аргументы не оставляют сомнений, что имеется в виду».
ForUm

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